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   28 محرم 1448   
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    مواكبة لآخر التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

    المصدر: موقع المنار

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