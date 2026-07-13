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    وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية تعبر عن شكر وتقدير وعرفان الجمهورية اليمنية للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها العظيم والشجاع المتمثل في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي

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