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    علاء الدين بروجردي: الثأر لدماء القائد الشهيد والشهداء واجب حتمي وعليهم أن ينتظروا في أي لحظة عملية الثأر على يد أحرار العالم

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