كاتب أمريكي في نيويورك تايمز: الولايات المتحدة باتت مثل كائن ضخم عاجز لا يملك قدرات كافية للرد

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقال رأي لستيفن مارش يتناول سياسة الولايات المتحدة خصوصا في عهد ترامب وفي ظل التغيرات الجيوسياسية بالعالم.

وقال مارش، إن العالم يتقدم ويترك خلفه أمريكا الإنعزالية، مضيفا أن انهيار النظام العالمي يسير على نحو أفضل بكثير مما كان متوقعا. ففي البداية، ساد الغضب إزاء ما اعتبروه “خيانة أمريكا” حين دعا الرئيس ترامب إلى ضم كندا وهدد غرينلاند وفرض تعرفات جمركية على حلفائها وبدأ حملته لتقويض حلف الناتو، والتي استمرت في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع في أنقرة، تركيا.

ويعلق مارش أن هناك شعورا غرييا يتبلور الآن، وبخاصة داخل بعض الدول التي كانت تعرف سابقا بحلفاء أمريكا يمكن الإشارة إليه بأنه: تصميم متفائل.

وأشار الكاتب، إلى أن هناك مبدأ راسخ في لعبة الشطرنج ينطبق على الجيوسياسية وهو “التهديد أقوى من التنفيذ”، فقد كان احتمال تخلي الولايات المتحدة عن النظام العالمي أمرا مرعبا، مع أن الواقع يشير إلى بداية جديدة.

وقد كانت كندا، جارة أمريكا، أول من أدرك ذلك، بطبيعة الحال. فمنذ بداية ولاية ترامب الثانية، اشتدت الضغوط الأمريكية على التجارة. ونتيجة لذلك، اضطرت كندا إلى إعادة النظر في قيمة رضا أمريكا أو عدم رضاها عنها. وأجرى بنك كندا قبل فترة دراسةً افتراضية افترض فيها إمكانية فرض الولايات المتحدة تعرفة جمركية بنسبة 25% على جميع صادرات كندا إليها، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنحو 2.4 نقطة مئوية، وهو معدل يقع ضمن قدرة كندا على التكيف خلال فترة من الزمن. وقد تكون كارثةٌ بلا شك، لكنها ليست نهاية العالم، فهذا أسوأ سيناريو محتمل.

المصدر: نيويورك تايمز