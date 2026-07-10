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    عربي وإقليمي

    عراقجي يحذر من اي مغامرات للجيش الامريكي…عدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم مؤشرا جليا على نكث العهد والاستمرار بسياسات الداعية للحرب

      حذر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في حوار هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني، من اي مغامرات يقدم عليها الجيش الامريكي مؤكد عزيمة وارادة الشعب والقوات المسلحة الايرانية الباسلة في الدفاع عن سياة البلاد ووحدة اراضيها وامنها القومي.

      وبحث عراقجي في اتصال هاتفي جرى مساء اليوم الخميس مع قائد الجيش الباكستاني الفيلد مارشال عاصم منير، في آخر المستجدات بالمنطقة.

      وندد الوزير عراقجي في الاتصال الهاتفي بشدة بالهجمات العدوانية للجيش الامريكي على مناطق مختلفة من ايران ما تعد انتهاكا سافرا لميثاق الامم المتحدة وخرقا صريحا لمذكرة تفاهم اسلام اباد (انهاء الحرب)، معتبرا تصريحات واقاويل السلطات الامريكية بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم، مؤشرا جليا على نكث العهد واستمرار سياسات واشنطن الداعية للحرب.

      وحذر عراقجي من اي مغامرات للجيش الامريكي مؤكدا العزم والارادة الراسختين للشعب الايراني والقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في الذود عن سيادة البلاد ووحدة اراضيها وامنها القومي.

      المصدر: وكالة ارنا

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