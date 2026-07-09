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   24 محرم 1448   
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    المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية الايرانية: بفضل جهود مهندسي شركة السكك الحديدية وفي أقل من 13 ساعة بعد العدوان الأميركي على خط سكة حديد مشهد أُعيد بناء أحد الخطين وعاد إلى الخدمة

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