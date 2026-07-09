الخميس   
   09 07 2026   
   24 محرم 1448   
   بيروت 05:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكالة “فارس” الإيرانية: تجدد وقوع عدة انفجارات في القواعد العسكرية الأميركية بالكويت

      مواضيع ذات صلة

      وكالة “تسنيم” الإيرانية: انفجارات عنيفة تهز القواعد العسكرية التابعة للقوات الأميركية في الكويت

      وكالة “تسنيم” الإيرانية: انفجارات عنيفة تهز القواعد العسكرية التابعة للقوات الأميركية في الكويت

      قالیباف: مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية

      قالیباف: مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية

      رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالیباف: أمريكا لم تتعلم بعد أن البلطجة ونقض العهود لن تكون بلا ثمن وسأقولها بوضوح إذا ضربتم فستتلقون الضربات

      رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالیباف: أمريكا لم تتعلم بعد أن البلطجة ونقض العهود لن تكون بلا ثمن وسأقولها بوضوح إذا ضربتم فستتلقون الضربات