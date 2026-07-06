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    رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تنعى مديرة مدرسة سلمان شمعون للروضات: هذه الأعمال الدنيئة لن تثنينا عن مقاومتنا بالعلم والتربية

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