رئيس لجنة تشييع القائد الشهيد: مراسم التشييع تستمر نحو 12 ساعة

أكد رئيس لجنة تشييع القائد الشهيد الإمام السيد علي خامنئي (قدس سره) وافراد أسرته في طهران، العميد حسن زاده، أن مراسم التشييع الشعبي ستستمر ما بين 10 و12 ساعة، مشيراً إلى أن جميع الاستعدادات أُنجزت لضمان مشاركة أوسع حشد جماهيري في مراسم الوداع والتشييع.

وقال العميد حسن زاده إن اللجان المنظمة بدأت منذ الساعة الرابعة فجر اليوم بتجهيز المركبات والجثامين، مؤكداً أن جميع الترتيبات اكتملت قبل انطلاق مراسم التشييع.

وأوضح أن موكب التشييع سيتحرك من شرق العاصمة طهران إلى غربها، موجهاً الشكر للجماهير التي توافدت منذ ساعات الفجر الأولى من مختلف المحافظات للمشاركة في مراسم التشييع الشعبي للقائد الشهيد الإمام الخامنئي (قدس سره).

وأضاف أن الجثمان سيُوضع بطريقة تتيح للمشيعين السير خلفه على امتداد مسار الموكب، مع التحرك بوتيرة هادئة بما يضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في مراسم الوداع.

وأشار إلى أن مراسم التشييع ستستمر بين 10 و12 ساعة، نظراً للحضور الجماهيري الواسع، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تحرص على تمكين جميع الوافدين من المشاركة في مراسم التشييع وإلقاء النظرة الأخيرة.

ودعا العميد حسن زاده المواطنين إلى متابعة الأخبار والتعليمات الصادرة عن وسائل الإعلام الوطنية، مؤكداً أن مسار التشييع لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن جميع التدابير التنظيمية والأمنية قد اتُّخذت لضمان انسيابية المراسم، مع تخصيص وقت كافٍ تكريماً للجماهير التي حضرت إلى المصلى خلال الأيام الثلاثة الماضية للمشاركة في وداع القائد الشهيد الإمام خامنئي (قدس سره).

المصدر: قناة العالم