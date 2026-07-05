الأحد
05 07 2026
20 محرم 1448
بيروت 20:29
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأحد
20 محرم 1448
الإمساك
03:51
صلاة الصبح
04:03
الشروق
05:33
الظهر
12:43
العصر
16:28
المغرب
20:13
العشاء
21:16
منتصف الليل
23:58
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
قاليباف: حافظنا على خطوط مبدئية في المفاوضات وأحد هذه الخطوط قضية جبهة المقاومة ولبنان
05-07-2026 20:22 مساءً
مواضيع ذات صلة
مواكبة لآخر التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا سامر الحاج علي
20:29
قاليباف: دول المنطقة تعلم الآن أن استتباب الأمن والنمو الاقتصادي رهن بالتعاون بين دولها
20:24
قاليباف: العدو أدرك أن إرساء السلام في المنطقة ولبنان والشرق الأوسط غير ممكن إلا عبر مسار إيران
20:23