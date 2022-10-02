الخارجية القطرية: الدوحة تتطلع إلى توصل طهران وواشنطن لتوافق على إحياء الاتفاق النووي

أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان تطلعها إلى توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لتوافق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

واستعرض محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، والعودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة.

وجدد وزير الخارجية القطري التأكيد على تطلع بلاده للوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.

وكان روبرت مالي المبعوث الأمريكي إلى الشأن الإيراني، قد ألمح إلى إمكانية خروج الرئيس الأمريكي المقبل من الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنه لا توجد ضمانات لعدم حدوث ذلك.

وجاءت تصريحات روبرت مالي لراديو “ذي وورلد”، تعليقا على طلب إيران من الولايات المتحدة ضمانات تمنع الرئيس الأمريكي المقبل من الخروج من الاتفاق النووي، قائلا: “إذا قرر أي رئيس أمريكي في المستقبل الانسحاب الأحادي من الاتفاق مرة أخرى فلا يمكن فعل شيء لمنعه من ذلك”.

وأضاف المبعوث الأمريكي أنه “من الصعب التفاوض مع بلد يمتنع عن الحوار معنا، وهو ما جعل كل شيء أصعب وأطول زمنا، وسمح بحدوث سوء الفهم، نحن مستعدون للتفاوض المباشر لكنهم ليسوا مستعدين”.

المصدر: وكالات