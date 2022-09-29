تقرير مصور | الفلسطينيون يشيعون شهداء جنين

شيّع الفلسطينيون شهداءَ جنين الذين ارتقَوا خلالَ اشتباكٍ معَ قواتِ الاحتلالِ الصهيوني، بعدَ اقتحامِها للمخيم. وندد المشاركون في التشييعِ بجريمةِ الاغتيالِ الجديدة، مطالبين المقاومةَ الفلسطينيةَ بالردِ والثأرِ للشهداء.

واستشهد الفلسطينيون الاربعة عقبَ اقتحامِ قوةٍ صهيونيةٍ خاصةٍ المخيم، ومحاصرتِها منزلَ عائلةِ خازم، وإطلاقِ صاروخٍ مضادٍ للدروعِ نحوَه ما أدى إلى اشتعالِ النيرانِ فيه. وقد تصدى المقاومون الفلسطينيون للقوةِ المقتحمة، وتبادلوا إطلاقَ النارِ الكثيفَ معها.

وكانت وزارةُ الصحةِ الفلسطينية أعلنت عن ارتقاءِ اربعةِ شهداءَ هم الشهداء أحمد علاونة وعبد فتحي حازم ومحمد الونة ومحمد أبو ناعسة، كما أعلنت إصابةَ اربعةٍ واربعينَ مواطناً بالرصاصِ الحي، بينها إصاباتٌ خطرة.

وأُعلن الإضرابُ العامُ في محافظتي رام الله والبيرة وطولكرم، حداداً على أرواحِ الشهداءِ والمجزرةِ في جنين، وتأكيداً على وحدةِ الصفِ في مواجهةِ سياسةِ الاحتلال.

المصدر: المنار