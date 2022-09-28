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September 28 2022 - 20:10

تدابير سير بسبب جلسة مجلس النواب الخميس

منذ 1 ساعة 28 September، 2022
مجلس النواب اللبناني
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان الاربعاء عن سلسلة من تدابير السير الساعة 11:00 من يوم الخميس 29-9-2022، بسبب عقد مجلس النّواب جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال البيان “لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من الساعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء”.

وتابع البيان “يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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