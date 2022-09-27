بالفيديو..بانورما سريعة عن الحرائق والاعاصير حول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2022 - 13:48

بالفيديو..بانورما سريعة عن الحرائق والاعاصير حول العالم

منذ 24 mins 27 September، 2022
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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