مراسل المنار: مجلس النواب اللبناني يقر مشروع موازنة العام 2022 باكثرية 63 صوتا ومعارضة 37 وامتناع 6 عن التصويت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2022 - 20:26
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مجلس النواب اللبناني يقر مشروع موازنة العام 2022 بأكثرية 63 صوتاً ومعارضة 37 وامتناع 6
النائب علي فياض: أدخلنا تعديلات جذرية على الموازنة خاصة في رواتب الموظفين والجامعة اللبنانية وأدوية الامراض المستعصية
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة الموازنة: صندوق النقد الدولي تعهد بعد الاتفاق أن يسدد العجز وإلا ذاهبون إلى التضخم
رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على ميقاتي: المجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيد نفسه
مجلس النواب يقر البند المتعلق باعفاء الطلاب اللبنانيين من الرسوم على مصادقة الإفادات في السفارات في الخارج والقنصليات
مجلس النواب يقر البند المتعلق باعفاء رواتب المتقاعدين من الضريبة على الرواتب والأجور
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وزير الخارجية السوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: ممارسات اسرائيل دفعت المنطقة الى مستويات غير مسبوقة من التوتر
قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على الشبان الفلسطينيين في محيط باب الأسباط بالقدس القديمة
رئيس وكالة الطاقة الذرية الايرانية: تقليل نسب تخصيب اليورانيوم والتفتيش على المحطات سيكون مقابل رفع الحظر غير الشرعي
محمد اسلامي: لا نشاطات نووية غير مصرح بها في ايران ونأمل أن تلتزم الوكالة الدولية بمصداقيتها
هيئة التحقيق الروسية: إرتفاع عدد القتلى في حادث اطلاق النار في إحدى مدارس مدينة إيجيفسك الى 15
الدنمارك تعلن عن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مسار خط أنابيب نورد ستريم2
تركيا تستدعي السفير اليوناني وتطالب آثينا بإنهاء انتهاكاتها في الجزر وإعادة وضعها غير العسكري
مراسل المنار: مجلس النواب اللبناني يقر مشروع موازنة العام 2022 باكثرية 63 صوتا ومعارضة 37 وامتناع 6 عن التصويت
منذ 2 ساعة
26 September، 2022
عاجل
مجلس النواب اللبناني
موازنة 2022
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مجلس النواب اللبناني اقر موازنة 2022 باكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب
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ارجاء جلسة اقرار موازنة 2022 الى يوم غد لعدم اكتمال النصاب
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