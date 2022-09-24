تقرير مصور | 4 مناطق اوكرانية تصوت لصالح الإنضمام إلى روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 24 2022 - 21:54

تقرير مصور | 4 مناطق اوكرانية تصوت لصالح الإنضمام إلى روسيا

منذ 7 mins 24 September، 2022
manar_79_2_1.00_06_59_14.Still003
أخبار دولية - اوكرانيا - تقارير مصورة

انطلقت عمليةُ التصويتِ على استفتاءاتِ الانضمام الى روسيا في المناطقِ الأربعِ الواقعةِ في الشرقِ الاوكراني، وشَهِدَت عملية التصويت إقبالاً واسِعاً قللت كييف من اهميته.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنَّ تهديدات الاتحاد الأوروبي والغرب، لن تمنع روسيا من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وحماية سكان دونباس.

وأشارت زاخاروفا إلى أنَّ عملية الاستفتاء التي بدأت أمس في اربع مقاطعات تَنسجم بالمطلق مع القانون الدولي وتمنح الحقوق المشروعة لسكان هذه المناطق في تقرير مصيرهم، والحفاظ على تقاليدهم وثقافتهم ومعتقدهم”.

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة