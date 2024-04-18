دعا قادة الاتحاد الأوروبي في البيان الختامي لقمة بشأن أوكرانيا في بروكسل، إلى التبني الفوري لاقتراح المفوضية الأوروبية استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

وجاء في البيان”يرحب المجلس الأوروبي بالتقدم المحرز بشأن مقترحات استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا ويدعو إلى الموافقة عليها بسرعة”.

وقد قام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول لروسيا بقيمة حوالي 300 مليار دولار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ومن هذا المبلغ، يوجد نحو 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، وأغلبها في أوروبا، بما في ذلك منصة “يوروكلير” الدولية في بلجيكا.

وفي وقت سابق، قالت نائبة وزير الخارجية البريطاني نصرت غني، إن دول “مجموعة السبع” ستطرح مقترحات جديدة بشأن سبل نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا قبل القمة المقرر عقدها في يونيو.

وفي سياق متصل، أشار مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن السلطات الأوكرانية لن تتمكن من الحصول على جميع الأموال دفعة واحدة إذا قررت الدول الغربية مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

وقال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشنكو لـ “رويترز” أنه سيجتمع هذا الأسبوع مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر ومسؤولين آخرين من دول “مجموعة السبع” لمناقشة المزيد من الخطوات في ما يتعلق بالأصول الروسية.

وكانت قد وافقت المفوضية الأوروبية في وقت سابق على اقتراح باستخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف، وكما قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، فإن هذه المبادرة تنص على تحويل 90% من إيرادات روسيا الاتحادية لشراء قذائف لأوكرانيا وتحويل 10% إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لاحقاً، ومن المتوقع إجراء الاستقطاعات الأولى في وقت مبكر من شهر يوليو.

ومن جانبها، قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إن بنك روسيا سيتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحه إذا استخدم الغرب الأصول الروسية المجمدة.

المصدر: روسيا اليوم