بيرم عقد سلسلة لقاءات على هامش مؤتمر العمل العربي في القاهرة

التقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم نظيره المصري حسن شحاتة حيث تم التباحث بالشؤون المشتركة سيما ملف تنظيم العمالة بين البلدين، شاكرا لمصر على استضافة الوفود العربية المشاركة في مؤتمر العمل العربي بدورته الثامنة والاربعين.

وفي لقاء اخر بحث بيرم مع وزير العمل الأردني نايف زكريا استيتيه سبل التعاون بين البلدين على صعيد التدريب المهني وتبادل الخبرات وقد تم الاتفاق على أن ترسل الاردن لائحة بالاحتياجات التدريبية للسوق الاردني سيما ما يتعلق بتدريب المهارات الناعمة (التواصل- ادارة الوقت – تطوير الشخصية) مقابل أن تقدم الاردن تجهيزات تدريبية مرتبطة بأنظمة المحاكاة الثلاثية الأبعاد.

ثم كان لقاء مع وزير العمل الفلسطيني نصري أبو الجيش حيث تم التوافق على خارطة طريق لإعطاء حقوق العمالة الفلسطينية ضمن الأنظمة القانونية اللبنانية وقدم الوزير الفلسطيني للوزير بيرم هدية رمزية من زيتون فلسطين بإسم الشعب الفلسطيني لمواقفه الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني.

هذا وقد غادر الوزير بيرم والوفد المرافق القاهرة متوجها الى بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام