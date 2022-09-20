مكتب إعلام الأسرى: لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام العبرية عن هروب سجين أمني من سجن “ريمون” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 20 2022 - 00:54

مكتب إعلام الأسرى: لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام العبرية عن هروب سجين أمني من سجن “ريمون”

منذ 2 ساعة 19 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة