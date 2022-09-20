مكتب إعلام الأسرى: لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام العبرية عن هروب سجين أمني من سجن “ريمون” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 00:54
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السفارة الإيرانية في بيروت للمنار: الوفد اللبناني في طهران يجري مباحثات مع وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين
السفارة الإيرانية للمنار: اللقاءات تبحث مساعدة لبنان بمجال الفيول وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الرئيس ميقاتي والوزير فياض
السفارة الإيرانية للمنار: من مواضيع البحث أيضاً إصلاح شبكات الكهرباء في لبنان وبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية
السفارة الإيرانية للمنار: السفن المحمّلة بالفيول الإيراني ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للإبحار باتجاه لبنان
مصادر المنار: كواليس تشكيل الحكومة تشهد اتصالات بين الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على بعض التفاصيل
مصادر المنار: الاتصالات تبحث إيجاد اسمين غير استفزازيين كبديلين عن وزيرين في الحكومة أحدهما سني والآخر درزي
مصادر المنار: إن سارت الأمور على ما يرام فولادة الحكومة من المفترض ألّا تتأخّر بعد عودة ميقاتي من الخارج نهاية الاسبوع
نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار للمنار: لن نوافق بأي شكل على أن يستمر القضاة في اعتكافهم
كسبار للمنار: سنراسل الرؤساء الثلاثة والمنظمات الدولية لشرح خطورة اعتكاف القضاة وفي الأسبوع المقبل سيكون لنا موقف أخطر
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية باتت في مراحلها الأخيرة
الرئيس عون: المفاوضات تجري بما يضمن حقوق لبنان بالتنقيب عن الغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له
الرئيس عون: التواصل مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لبنان أصغر من أن يقسَّم وأكبر من أن تستأثر به أي فئة
الشيخ قاسم: المقصود فدرلة لبنان لترميم ضعف التأييد الشعبي لجهة ما والقرار للبنانيين الذين يريدونه وطناً نهائياً للجميع
الرئيس نبيه بري لبعثة صندوق النقد الدولي: مجلس النواب مصر على إنجاز التشريعات الإصلاحية وحفظ حقوق المودعين
المكتب السياسي لحركة أمل: لتزخيم حركة الاتصالات والدفع باتجاه إنجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية
وزير الطاقة وليد فياض يُبلغ شركة NOVATEK بالتنازل الجبري لصالح الدولة عن كامل نسبة مشاركتها باتفاقيتي الاستكشاف والانتاج
مراسل المنار: جيش الاحتلال الصهيوني يبدأ ورشة تعزيز وتحصينات معادية بحماية دبابات الميركافا في مزارع شبعا المحتلة
حالة من التوتر تسود أمام قصر العدل في بيروت مع استمرار التحركات المطالبة باطلاق سراح الموقوفين بملف اقتحام المصارف
نادي الأسير الفلسطيني: أسرى سجن عوفر يغلقون الأقسام احتجاجا على عدم توفير إدارة السجن العلاج للأسير الفتى علاء أبو سنينة
مقاومون فلسطينيون ينفذون عمليتي إطلاق نار ضد نقطة لجيش الاحتلال على جبل الطور في نابلس
إضراب شامل يعم مدارس مدينة القدس رفضا لمحاولة الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي
القيادة المركزية الأميركية تعترف بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة القرية الخضراء في شمال شرق سوريا
مركز المصالحة الروسي: مقتل 45 ارهابيا بينهم قادة من "جبهة النصرة" في غارات روسية في محافظة إدلب السورية
الإعلام الأمني العراقي يعلن مقتل عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" في عملية أمنية للجيش والحشد الشعبي بجزيرة الحضر في نينوى
وسائل إعلام يمنية: قوى العدوان ترتكب 213 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "إسرائيل" هي من تطلق التهم التي توجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا
الخارجية الأذربيجانية تتهم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بتأجيج الصراع بينها وبين أرمينيا لأغراض سياسية
الرئيس الأميركي جو بايدن: القوات الأميركية ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني
مكتب إعلام الأسرى: لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام العبرية عن هروب سجين أمني من سجن “ريمون”
منذ 2 ساعة
19 September، 2022
اخبار فلسطين
الحركة الأسيرة
فلسطين
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