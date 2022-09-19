سفارة ايران في بيروت : الفيول الايراني جاهز للنقل الى لبنان عند طلب ذلك

في العاصمة الايرانية طهران، يتواجد منذ السبت الماضي الوفد اللبناني الرسمي المكلّف ببحث ملف الكهرباء والمحروقات وما تستطيع إيران تقديمه للبنان في هذا المجال .

السفارة الايرانية في بيروت قالت للمنار إنّ الوفد اللبناني يجري مباحثات مع المسؤولين المعنيين في وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين.

وهناك ثلاثة مواضيع مطروحة على بساط البحث بين الجانبين :

-مساعدة لبنان في مجال الفيول وفق ما كان جرى الاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض.

-اصلاح شبكات الكهرباء

-كما بناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية

السفارة الايرانية كشفت أنّ السفن المحمّلة بالفيول الايراني ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للابحار باتجاه لبنان والرسو في الميناء الذي يحدّده الجانب اللبناني.

إذًا ، بعدما وضع لبنان المساعدة الايرانية له في مجال الطاقة والنفط على السكّة الرسمية الصحيحة، وضعت ايران سريعًا امكاناتها لتقديم هذه المساعدة … لن يتأخّر الفيول الايراني قبل أن يحطّ رحاله عند الشواطئ اللبنانية … صدقت النوايا والعروض الايرانية ، وكذَبت الوقائع غيرها.