خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: النفخ بالبوق في المقبرة التابعة لباب الرحمة قبل أيام هو تدنيس للمقبرة واستفزاز لمشاعر المسلمين وتمهيد لنفخه داخل ساحات الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2022 - 14:14

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: النفخ بالبوق في المقبرة التابعة لباب الرحمة قبل أيام هو تدنيس للمقبرة واستفزاز لمشاعر المسلمين وتمهيد لنفخه داخل ساحات الأقصى

منذ 58 mins 18 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة