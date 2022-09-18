خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: النفخ بالبوق في المقبرة التابعة لباب الرحمة قبل أيام هو تدنيس للمقبرة واستفزاز لمشاعر المسلمين وتمهيد لنفخه داخل ساحات الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2022 - 14:14
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خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: النفخ بالبوق في المقبرة التابعة لباب الرحمة قبل أيام هو تدنيس للمقبرة واستفزاز لمشاعر المسلمين وتمهيد لنفخه داخل ساحات الأقصى
منذ 58 mins
18 September، 2022
الشيخ عكرمة صبري
المسجد الاقصى
فلسطين
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