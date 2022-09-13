قوات الاحتلال تقتحم بلدة الجلمة شمال جنين بأعداد كبيرة جداً، وتنشر فرق القناصة بالبلدة بشكل كثيف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2022 - 12:04

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الجلمة شمال جنين بأعداد كبيرة جداً، وتنشر فرق القناصة بالبلدة بشكل كثيف

منذ 23 mins 13 September، 2022
أخبار موقع المنار

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