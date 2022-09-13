قوات الاحتلال تقتحم بلدة الجلمة شمال جنين بأعداد كبيرة جداً، وتنشر فرق القناصة بالبلدة بشكل كثيف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2022 - 12:04
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الرئيس ميشال عون لصحيفة الأخبار: تولي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية سيعرض البلاد لأزمة وطنية حقيقية
الرئيس عون: أشجع الرئيس المكلف على الاتفاق على حكومة مكتملة المواصفات الدستورية لتكون قادرة على تحمّل عبء ما ينتظرها
الرئيس عون: أخشى أن يكون ثمة مَن يحضّر لليوم الأخير في ولايتي لمؤامرة أشبه بانقلاب على النظام والدولة والرئاسة والدستور
الرئيس عون: سأترك القصر الجمهوري إذا كان يوماً طبيعياً لكن إذا شعرت بوقوع مؤامرة فلن أقف مكتوف الأيدي
الرئيس نجيب ميقاتي: فلنتعاون جميعاً لحل الملف الحكومي بما يساعد في إرساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة
الرئيس ميقاتي: جلسات الموازنة تمثل دعامة أساسية للنهوض ونأمل أن تجري مناقشتها بروح التعاون لأننا لا نملك ترف الوقت
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من بريتال: كل قرى البقاع لديها دين في ذمة الدولة لم يف أحداً به
اللواء ابراهيم: لا قيامة للبنان دون التخلي عن بعض السياسات وبدء مسار جديد عنوانه أن البقاع يجب أن يكون الرئة الاقتصادية
الجيش اللبناني: توقيف 84 سورياً ولبنانياً واحداً كانوا يتحضرون لمغادرة لبنان بطريقة غير شرعية انطلاقاً من ميناء طرابلس
كتائب شهداء الأقصى تعلن استهداف آلية عسكرية لجيش العدو قرب حاجز الجلمة بالضفة الغربية المحتلة
قوات العدو تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية المحتلتين
حركة حماس: ندعو السلطة الفلسطينية إلى المبادرة والإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني
المفتش العام للقوات المغربية بلخير الفاروق يصل إلى تل أبيب في زيارة غير مسبوقة تصب في إطار التطبيع مع كيان الاحتلال
ملايين الزوار من داخل وخارج العراق يواصلون التوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام
اشتباكات حدودية بين أذربيجان وأرمينيا تسفر عن سقوط عشرات القتلى من الجانبين
رئيس حكومة أرمينيا يطالب الرئيسين الروسي والفرنسي ووزير الخارجية الأميركي برد دولي مناسب على "عدوان" أذربيجان
وزارة الدفاع الأرمينية: روسيا وأرمينيا اتفقتا على إجراءات مشتركة من أجل استقرار الوضع عند الحدود مع أذربيجان
الخارجية الروسية: تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان ونتوقع الالتزام به وندعو للحل الدبلوماسي
الخارجية الإيرانية: ندعو أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس ونرفض أي تغيير في الحدود الجغرافية بين البلدين
الشرطة النيجيرية: مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح استهدف موكباً لسناتور معارض جنوب شرق البلاد
هيئة الأركان العامة في بوركينا فاسو: مقتل جنديين 2 وتحييد 10 إرهابيين خلال هجوم استهدف مفرزة عسكرية شمال البلاد
الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو سانداوغو داميبا يقيل وزير الدفاع ويتولى المنصب بنفسه
السلطات الكولومبية: مقتل 15 شخصاً على الأقل في أعمال عنف خلال اليومين الماضيين شمال البلاد
15 ألف ممرض أميركي يبدأون إضراباً عن العمل لـ3 أيام للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وزيادة رواتبهم
قوات الاحتلال تقتحم بلدة الجلمة شمال جنين بأعداد كبيرة جداً، وتنشر فرق القناصة بالبلدة بشكل كثيف
منذ 23 mins
13 September، 2022
اقتحام بلدة الجلمة
العدو الاسرائيلي
فلسطين
مخيم جنين
التعليقات
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