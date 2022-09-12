الخارجية الايرانية : بيان الترويكا الاوروبية حول الاتفاق النووي جاء في الوقت الخاطئ

أكد المتحدثُ باسمِ وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أنَّ بيانَ الترويكا الاوروبية حولَ الاتفاقِ النووي خاطئٌ وجاء في الوقت الخاطئ .

ولفتَ كنعاني في مؤتمره الصحافي الاسبوعي الى أنَّ عدمَ تعاونِ الاوروبيين للاستفادة من قدرةِ ايرانَ على صعيدِ الطاقةِ مسألةٌ تتعلقُ بهم، أما ايرانُ فقد أعلنت قدرَتَها على اداءِ دورٍ في هذه السوق ، وبَدلَ أن تُشكَرَ على تعاونها مع الوكالةِ الدوليةِ للطاقة الذرية جاءَ بيانُ الترويكا متأثراً بضغوطِ الكيان الصهيوني.

ودعا كنعاني اطرافَ مفاوضاتِ فيينا الى أن يعودوا للمسار البنَّاءِ واصلاحِ ما حصلَ في البيان الثلاثي.

المصدر: قناة المنار