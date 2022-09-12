الخارجية الايرانية : بيان الترويكا الاوروبية حول الاتفاق النووي جاء في الوقت الخاطئ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 12 2022 - 19:38

الخارجية الايرانية : بيان الترويكا الاوروبية حول الاتفاق النووي جاء في الوقت الخاطئ

منذ 54 mins 12 September، 2022
المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني
ايران - عربي وإقليمي

أكد المتحدثُ باسمِ وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أنَّ بيانَ الترويكا الاوروبية حولَ الاتفاقِ النووي خاطئٌ وجاء في الوقت الخاطئ .

ولفتَ كنعاني في مؤتمره الصحافي الاسبوعي الى أنَّ عدمَ تعاونِ الاوروبيين للاستفادة من قدرةِ ايرانَ على صعيدِ الطاقةِ مسألةٌ تتعلقُ بهم، أما ايرانُ فقد أعلنت قدرَتَها على اداءِ دورٍ في هذه السوق ، وبَدلَ أن تُشكَرَ على تعاونها مع الوكالةِ الدوليةِ للطاقة الذرية جاءَ بيانُ الترويكا متأثراً بضغوطِ الكيان الصهيوني.

ودعا كنعاني اطرافَ مفاوضاتِ فيينا الى أن يعودوا للمسار البنَّاءِ واصلاحِ ما حصلَ في البيان الثلاثي.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع اللطميات الحسينية

إغلاق مشاركة