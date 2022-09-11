القوافي تودع “شاعر جبل عامل” محمد شمس الدين

فقدَ لبنانُ اليومَ واحداً من اكبرِ اعمدةِ الشعرِ والادبِ فيه الشاعرَ محمد علي شمس الدين جراءَ ازمةٍ صحيةٍ ألمّت به قبلَ ايام.

وشَيَّعَ اللبنانيونَ واهالي الجنوبِ الراحلَ في موكبٍ مَهيبٍ الى مثواهُ الاخيرِ في بلدةِ عربصاليم بمشاركةِ النائب هاني قبيسي ممثِلاً رئيسَ مجلس النواب ، ورئيسِ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ، وحشدٍ من الشخصياتِ العلمائيةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ والادباءِ والشعراء.

وأمَّ الشيخ محمد جواد شمس الدين الصلاةَ على جثمانِ الراحلِ قبلَ مواراتِه في الثرى.

المصدر: قناة المنار