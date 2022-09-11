القوافي تودع “شاعر جبل عامل” محمد شمس الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 21:58

القوافي تودع “شاعر جبل عامل” محمد شمس الدين

منذ 1 ساعة 11 September، 2022
تشييع سمش الدين
لبنان

فقدَ لبنانُ اليومَ واحداً من اكبرِ اعمدةِ الشعرِ والادبِ فيه الشاعرَ محمد علي شمس الدين جراءَ ازمةٍ صحيةٍ ألمّت به قبلَ ايام.

وشَيَّعَ اللبنانيونَ واهالي الجنوبِ الراحلَ في موكبٍ مَهيبٍ الى مثواهُ الاخيرِ في بلدةِ عربصاليم بمشاركةِ النائب هاني قبيسي ممثِلاً رئيسَ مجلس النواب ، ورئيسِ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ، وحشدٍ من الشخصياتِ العلمائيةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ والادباءِ والشعراء.

وأمَّ الشيخ محمد جواد شمس الدين الصلاةَ على جثمانِ الراحلِ قبلَ مواراتِه في الثرى.

المصدر: قناة المنار

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