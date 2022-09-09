وزير خارجية النمسا لا يستبعد احتمال رفع تدريجي للعقوبات عن روسيا

لم يستبعد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، إمكانية الرفع التدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأشار الوزير النمساوي إلى أن فيينا يمكن أن تصبح مكانا للمفاوضات.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع صحيفة “وينر تسايتونج”، في رده على سؤال عما إذا كان يرى أنه من الممكن رفع العقوبات تدريجيا في حالة اتخاذ خطوات مقابلة من جانب موسكو: “العقوبات أداة مرنة، لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك. آمل حقا أن نعود في وقت ما إلى النقطة التي يمكن أن تنجح فيها الدبلوماسية”.

ونوه الوزير النمساوي، بأن المفاوضات تتطلب وجود طرفين فيها.

وعند سؤاله عما إذا كانت النمسا مستعدة لأن تصبح منصة للمفاوضات مع روسيا، شدد شالنبرغ، على أنه “بالطبع، إذا أصبحت الدبلوماسية القوة المهيمنة، فسنكون على استعداد” لاستقبال المفاوضين.

ولكن الوزير قال: “لا يزال ذلك بعيدا جدا” حتى الآن، وأشار إلى استمرار الأعمال القتالية.

المصدر: وكالات