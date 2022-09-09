مركز المصالحة الروسي في سوريا: القوات الجوية الروسية تدمر معسكرا للإرهابيين في منطقة الشيخ يوسف بريف ادلب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2022 - 01:36

مركز المصالحة الروسي في سوريا: القوات الجوية الروسية تدمر معسكرا للإرهابيين في منطقة الشيخ يوسف بريف ادلب

منذ 3 ساعة 8 September، 2022
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