الجهاد الاسلامي تفجر عبوة عن بعد في جنين والاحتلال يعتبره تطوراً لافتا

نشرت سرايا القدس “كتيبةُ جنين” مشاهدَ لاستهدافِ جيب عسكري صهيوني بعبوةٍ ناسفةٍ أثناءَ اقتحامِ قواتِ الاحتلال مخيمَ جنين فجرَ اليوم.

وأكدت كتيبةُ جنين، أنها أوقعت قواتِ الاحتلالِ الإسرائيلي التي اقتحمت مخيمَ جنين بالضفة المحتلة، في كمينٍ محكم، وأمطرت جيشَهم المهزومَ بوابلٍ من الرصاصِ من كلِ الاتجاهاتِ موقعةً بينهم الإصاباتِ المحققة، مشددةً على أنَ سراياها المباركةَ جاهزةٌ لصدِ أيِ عدوانٍ يقومُ به الاحتلالُ المجرم، ولن تدّخرَ جهداً ولا رصاصةً إلا وستكونُ موجهةً إلى صدرِ الاحتلال.

وبيّنت كتيبةُ جنين أن “اعتداءاتِ الاحتلالِ وإجرامَه وارتقاءَ الشهداءِ كلَّ يومٍ على امتدادِ الوطنِ السليب، لن يزيدَنا إلا تمسكًا وإصرارًا على المضيِّ قُدماً في طريقِ الجهاد والمقاومة حتى دحرِ الاحتلال”.

وتَزَامَنَ ذلك مع اعتقالِ قواتِ الاحتلالِ بعضَ أقاربِ مُنَفِّذِي عمليةِ الأغوار التي أَسفَرَت عن إصابةِ 7 جنودٍ صهاينةٍ منذ أيام.

وعند مدخلِ بلدةَ بيتين في رام الل استُشْهِدَ شابٌّ فلسطينيٌّ برصاصِ قواتِ الاحتلال، وزَعَمَ المتحدثُ باسم جيش العدو أَنَّ أحدَ الشُبَّانِ هاجَمَ جنديَّاً صهيونياً بمِطْرَقةٍ ورَدَّ الجنديُّ بإِطلاقِ النارِ على الشاب وإصابةِ الجنديِّ في وجهِه.

إلى ذلك، اقتحمت قواتٌ كبيرةٌ من جيش الاحتلال المنطقةَ الشرقيةَ في نابلس حيث تَصدَّى لها الشبانُ الفلسطينيون.

المصدر: قناة المنار + فلسطين اليوم