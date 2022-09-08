بالفيديو.. استهداف جيب عسكري صهيوني بعبوة ناسفة في مخيم جنين

نشرت سرايا القدس- كتيبة جنين مشاهد لاستهداف جيب عسكري صهيوني بعبوة ناسفة بشكل مباشر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة الهدف في مخيم جنين فجر اليوم الخميس.

وأكدت كتيبة جنين، أنها أوقعت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم جنين بالضفة المحتلة، في كمين محكم، وأمطرت جيشهم المهزوم بوابل من الرصاص من كل الاتجاهات موقعة بينهم الإصابات المحققة، مشددةً على أن سراياها المباركة جاهزة لصد أي عدوان يقوم به الاحتلال المجرم، ولن تدخر جهداً ولا رصاصة إلا وستكون موجهة إلى صدر الاحتلال.

وأوضحت سرايا القدس، أنها تتقدم وتبدع في ساحات القتال والمواجهة مع أعتى قوة على وجه الأرض لتمرغ أنف الاحتلال بالتراب.

وبينت، أن قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت فجر الخميس، مخيم جنين الصامد لتمارس إرهابها بحق أبناء شعبنا العزل، لافتةً إلى أن القوات الخاصة للاحتلال تسللت إلى داخل المخيم، ولكن كتيبة جنين الأبطال ويقظة المجاهدين كانت لهم بالمرصاد حيث أوقعتهم في كمين محكم، وأمطرت جيشهم المهزوم بوابل من الرصاص من كل الاتجاهات موقعة بينهم الإصابات المحققة.

وقالت السرايا “بعون الله وتوفيقه قامت وحداتنا الميدانية الخاصة باستهداف الدوريات العسكرية بالقنابل اليدوية والعبوات الجانبية، وإصابتها إصابة مباشرة.

وشددت سرايا القدس – كتيبة جنين، على أن اعتداءات الاحتلال واجرامه وارتقاء الشهداء كل يوم على امتداد الوطن السليب، لن يزيدنا إلا تمسكآ واصرارآ على المضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة حتى دحر الاحتلال.

وقالت “إن مقاتلينا الشجعان يثبتون يوماً بعد يوم، أنهم رأس حربة المواجهة، وأننا جاهزون لنفدي فلسطين والأقصى بأرواحنا التي ستكون رخيصة في سبيل الله والوطن.”

وحيت كل المقاتلين الأبطال من أبناء شعبنا، الذين كان لهم بصمة مشرفة في التصدي لقوات الاحتلال د، ونؤكد أننا سنبقى بالميدان يدآ واحدة لا يلين لها قرار.

كما حيت أبناء شعبنا الصامد ولأهل مخيمنا البطل الذين هم الحاضنة الجماهيرية والدرع الحامي لأبنائهم في الميدان، ونعاهدهم أننا سنبقى نحمي مخيمنا بأرواحنا الذي هو قطعة من هذا الوطن السليب.

المصدر: موقع المنار