أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 02-09-2022

الأخبار

– تدخل بايدن سببه أزمة الغاز وجدّية المقاومة وهوكشتاين يفاوض على مخرج لـ”إسرائيل”

– إضراب “أوجيرو”: بعد الكهرباء… لا اتصالات

– منح الفوز لشركة لا تلبي الشروط المطلوبة: شبهة تزوير في مزايدة لـ”تاتش”

– عون وصندوق النقد: التعديلات على “السرية المصرفية” مواربة واحتيال

النهار

– مهلة الشهرين: تشابك الاستحقاقين الرئاسي والحكومي

– الوكالة الذرية باقية في محطة زابوريجيا وبوتين زار كالينينغراد

– واشنطن وطهران تواصلان تبادل الردود وتفاؤل أوروبي باتفاق خلال أيام

اللواء

– “تفخيخ عوني” لمحاولات التأليف لإسقاط مرجعية الطائف

– بلبلة بأسعار المحروقات بعد ارتفاع الدولار… واستمرار إضراب أوجيرو يعزل لبنان عن العالم

– الطبخة الوزارية على نار حامية..؟

الديار

– توتر وسخونة على خط العهد ورئاسة المجلس… ونواب “التيار” غائبون عن السمع!

– مهادنة برتقالية لافتة تجاه بري منعاً لانكسار الجرّة السياسية مع بدء المهلة الدستورية

– بعد اللقاء العاصف بين القرم ووفد من “اوجيرو” الإضراب مستمر والاجتماعات مفتوحة

الجمهورية

– عون وميقاتي على مسارين مختلفين

– “الكابيتال كونترول”: خيرٌ ألا يأتي أبدًا

– الحجار وفياض لـ”الجمهورية”: القصة أبعد من رمية حجر

– هل الخرق ممكن في ملف الترسيم؟

البناء

– المقاومة في أعلى درجات الاستنفار… وتشاور أميركيّ “إسرائيليّ” حول الضمانات للتهدئة

– واشنطن وبروكسل وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على النص النهائيّ للاتفاق وتحديد موعد التوقيع

– بوتين يهدّد بوقف تصدير النفط رداً على قرار واشنطن وضع سقف لسعر مبيع النفط الروسيّ

المصدر: صحف