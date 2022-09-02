أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 02-09-2022
الأخبار
– تدخل بايدن سببه أزمة الغاز وجدّية المقاومة وهوكشتاين يفاوض على مخرج لـ”إسرائيل”
– إضراب “أوجيرو”: بعد الكهرباء… لا اتصالات
– منح الفوز لشركة لا تلبي الشروط المطلوبة: شبهة تزوير في مزايدة لـ”تاتش”
– عون وصندوق النقد: التعديلات على “السرية المصرفية” مواربة واحتيال
النهار
– مهلة الشهرين: تشابك الاستحقاقين الرئاسي والحكومي
– الوكالة الذرية باقية في محطة زابوريجيا وبوتين زار كالينينغراد
– واشنطن وطهران تواصلان تبادل الردود وتفاؤل أوروبي باتفاق خلال أيام
اللواء
– “تفخيخ عوني” لمحاولات التأليف لإسقاط مرجعية الطائف
– بلبلة بأسعار المحروقات بعد ارتفاع الدولار… واستمرار إضراب أوجيرو يعزل لبنان عن العالم
– الطبخة الوزارية على نار حامية..؟
الديار
– توتر وسخونة على خط العهد ورئاسة المجلس… ونواب “التيار” غائبون عن السمع!
– مهادنة برتقالية لافتة تجاه بري منعاً لانكسار الجرّة السياسية مع بدء المهلة الدستورية
– بعد اللقاء العاصف بين القرم ووفد من “اوجيرو” الإضراب مستمر والاجتماعات مفتوحة
الجمهورية
– عون وميقاتي على مسارين مختلفين
– “الكابيتال كونترول”: خيرٌ ألا يأتي أبدًا
– الحجار وفياض لـ”الجمهورية”: القصة أبعد من رمية حجر
– هل الخرق ممكن في ملف الترسيم؟
البناء
– المقاومة في أعلى درجات الاستنفار… وتشاور أميركيّ “إسرائيليّ” حول الضمانات للتهدئة
– واشنطن وبروكسل وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على النص النهائيّ للاتفاق وتحديد موعد التوقيع
– بوتين يهدّد بوقف تصدير النفط رداً على قرار واشنطن وضع سقف لسعر مبيع النفط الروسيّ
المصدر: صحف