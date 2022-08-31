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August 31 2022 - 01:24

وزيرة الصحة البرتغالية تعلن استقالتها إثر أزمة صحية بالبلاد

منذ 3 ساعة 30 August، 2022
صحة
أخبار دولية - البرتغال

قدمت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو، اليوم الثلاثاء استقالتها وسط تدهور نظام الرعاية الصحية في البلاد.
ولم تحدد تيميدو التي تتولى منصبها منذ 2018، سبب استقالتها، لكنها قالت في بيان إنها “لم تعد تملك الظروف” المواتية لشغل المنصب.
وأفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، قبل استقالة تيميدو، وشكرها على عملها أثناء جائحة كورونا.
وفي أغسطس الجاري، أشارت هيئة الترخيص البرتغالية للممارسين الطبيين في بيان، إلى أن البرتغال لديها “أعلى معدل للوفيات” في الاتحاد الأوروبي.
وألقت باللوم على نظام الرعاية الصحية “المتداعي”.

المصدر: وكالات

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