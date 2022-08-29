“لجنة الاسير سكاف”: للسير على خط الامام الصدر بمواجهة العدو الصهيوني

توجهت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف” في الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه بالتحية إلى سماحته وإلى عائلته ورفاق دربه في حركة أمل وجميع المقاومين.

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن “الإمام الصدر هو الركن الأساسي لتأسيس المقاومة في لبنان، وبفضل مسيرته التي سار بها الآلاف من اللبنانيين استطاعت هذه المقاومة أن تتعاظم و تحقق الإنتصارات على العدو و مشاريعه و تحطم اسطورته في جنوب لبنان”، ودعت “للسير على خط الامام موسى الصدر ومتابعة مسيرته بالوقوف صفاً واحداً بمواجهة العدو الصهيوني، لأنه الخيار الوحيد لتسترد أوطاننا أراضيها و مقدراتها التي يحاول العدو و أعوانه السيطرة عليها”.

من جهة ثانية، هنأت اللجنة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وضباط وعناصر الأمن العام بعيد تأسيسه الـ٧٧.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام