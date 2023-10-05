“لجنة الاسير سكاف”: للوقوف بجانب المقاومة بمواجهة العدو الاسرائيلي

أكدت “لجنة الاسير في سجون العدو الاسرائيلي يحيى سكاف” على وحدة الكلمة والصف بمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا. وشددت على “ضرورة الوقوف بجانب المقاومة الشريفة التي يقدم رجالها الغالي والنفيث من أجل حمايتنا و ردع العدو عن الإعتداء على وطننا”.

موقف اللجنة جاء خلال زيارة لوفدها الى منطقة عكار حيث التقى عددا من القيادات، ولفت الوفد الى ان “هذه الزيارات التي نقوم بها اليوم هي للتأكيد على وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة التي نمر بها، لا سيما في ظل التهديدات الإسرائلية تجاه وطننا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام