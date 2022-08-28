مراسل الموقع: قتيل وجريح نتيجة حادث سير وقع على طريق عام وادي الريحان في الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2022 - 18:04
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري مع وفد من قيادة الحركة
السيد نصر الله استعرض مع وفد حماس آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة وخصوصاً المواجهات الأخيرة في غزة والضفة والقدس
السيد نصر الله تداول مع وفد حماس في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة
حماس: اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى من خلال باب الأسباط تصعيد خطير من قبل المتطرفين الصهاينة وسلطات الاحتلال
نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى يقررون حل الهيئات التنظيمية كخطوة نضالية رفضاً لتنصل إدارة السجون من تفاهمات آذار الماضي
الجيش اللبناني: تبادل لإطلاق النار بين دورية من المخابرات ومطلوبين في بريتال أدى لجرحى بين المطلوبين أحدهم بحالة حرجة
ليبيا: قوات حكومة عبد الحميد الدبيبة تحكم سيطرتها على مقرات القوات الموالية لحكومة فتحي باشاغا في العاصمة طرابلس
وزارة الصحة الليبية: 32 قتيلاً و159 مصاباً في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس
الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يشددان في لقاء جمعهما على أهمية الحوار الجاد للوصول إلى مخرج للأزمة
صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة العليا
وكالة الأنباء الكويتية: مرسوم بإجراء الانتخابات البرلمانية في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل
وزير الخارجية الأوكراني: روسيا حولت محطة زابوروجيا إلى قاعدة عسكرية تعرض أوروبا بأكملها للخطر ويجب أن تخرج منها
الدفاع الروسية: كييف تواصل الاستفزازات وتهدد بحدوث كارثة نووية من محطة زابوروجيا للطاقة النووية
الدفاع الروسية: وحدتان مدفعيتان أوكرانيتان قصفتا أراضي محطة زابوروجيا النووية ووحداتنا تصدت لهما
إدارة محطة زابوروجيا الموالية لروسيا: المحطة النووية تعمل بشكل طبيعي ووضعنا خطة لإجلاء السكان في حال وقع أي طارئ فيها
رويترز: الاتحاد الأوروبي يعلق اتفاقية تأشيرات الدخول مع روسيا
رئيس وزراء بريطانيا المستقيل بوريس جونسون: الأشهر المقبلة ستكون صعبة على البريطانيين وقد تفقدهم فواتير الكهرباء عقولهم
الجيش الصيني: نراقب إبحار سفن حربية أميركية في مضيق تايوان ومستعدون للرد على أي استفزاز
مراسل الموقع: قتيل وجريح نتيجة حادث سير وقع على طريق عام وادي الريحان في الضنية
منذ 1 ساعة
28 August، 2022
الضنية
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