أكثر من ألف ضحية حصيلة الفيضانات في باكستان.. والحكومة تعلن حالة الطوارئ

لقي 1033 شخصاً مصرعهم، جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في حزيران/يونيو في باكستان، وفق آخر حصيلة أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم الأحد.

وقضى 119 شخصاً خلال الساعات الـ24 الأخيرة فيما لا تزال الأمطار الغزيرة التي طالت أكثر من 33 مليون نسمة تهطل على بعض أنحاء البلد.

وكانت الحكومة الباكستانية، قد أعلنت أمس السبت، أن الفيضانات المفاجئة والمدمرة التي ضربت معظم أنحاء البلاد، وأجبرتها على إعلان حالة طوارئ أسفرت عن تضرر نحو 33 مليون شخص بشدة في جميع أنحاء البلاد، وأمرت الآلاف من سكان مقاطعة سوات بإخلاء بيوتهم قبل أن تفيض الأنهار.

ويأتي ارتفاع حصيلة الضحايا غداة طلب رئيس الوزراء شهباز شريف مساعدات دولية، للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وتقدر السلطات الباكستانية أن سبب الأمطار الهائلة والمدمرة هو التغير المناخي، مؤكدة أن البلاد تتأثر بشكل غير عادل بتداعيات الممارسات غير المسؤولة بيئيًا في أنحاء العالم.

المصدر: وكالات