الرئيس العراقي: الانسداد السياسي مقلق

أكد الرئيس العراقي برهم صالح السبت، أن “الانسداد السياسي الحاصل في البلاد أمر مقلق وغير مقبول”، مؤكداً في الوقت نفسه أن العراقيين “لن يسمحوا لحل مشاكلهم بالعنف”.
وفي السياق، أضاف صالح “لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة وصولاً الى حلول جذرية لبناء دولة حقيقية”، مبيناً أن “المسؤوليات الكبيرة تدعونا الى الركون للحوار”.
وقال صالح في كلمة له خلال المؤتمر الرابع عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، إن “تمكين المرأة مهمة وطنية تستحق الدعم لتحقيقها ومن الضروري التشريعات اللازمة لدعمها”، مضيفاً “في هذه المناسبة نستذكر ما عانته الايزيدات والتركمانيات والمظلومية الكبيرة بحقهن”.
وتابع: “كما من الضروري دعم الأجهزة الحكومية في مواجهة الاتجار بالبشر ودعم وحدة الاتجار بالبشر في الداخلية التي تقوم بدورها”.
المصدر: الفرات نيوز