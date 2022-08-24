شركتا “توتال” و”إيني” تعلنان عن اكتشاف كبير للغاز قبالة سواحل قبرص

أعلنت شركتا الطاقة “توتال إنرجيز” و”إيني” عن اكتشاف كبير للغاز في بئر كرونوس-1 في الرقعة رقم 6 قبالة سواحل قبرص.

وقالت شركة توتال إنرجيز التي تحوز هي وايني الرقعة مناصفة، قالت إنها اكتشفت في المنطقة المذكورة مكامن كربونية ذات نوعية جيدة.

وقال نائب الرئيس الأول للاستكشاف في توتال إنرجيز “الكشف الناجح في بئر كرونوس -1 هو مثال آخر لتأثير استراتيجية الاستكشاف التي تركز على اكتشاف موارد ذات تكلفة تقنية منخفضة وانبعاثات قليلة الكربون للمساهمة في أمن الطاقة الذي يتضمن توفير مصادر إضافية لإمدادات الغاز إلى أوروبا.

ويرفع اكتشاف بئر كرونوس -1 عدد آبار الغاز المكتشفة قبالة السواحل القبرصية إلى أربعة، ويقدر مخزونها الاحتياطي بخمسة إلى ثمانية تريليونات قدم مكعب من الغاز.

المصدر: موقع المنار