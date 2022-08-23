سانا: عودة عدد من العائلات المهجرة في مخيمات اللجوء بالأردن عبر مركز نصيب الحدودي إلى قراهم المحررة من الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 23 2022 - 14:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: إنتصار عام 2000 أنهى مشروع "اسرائيل الكبرى" وأسقط الجيش الذي لا يقهر
السيد نصرالله: آخر إنجازات الصمود في حرب تموز دخول المقاومة على خط استعادة لبنان لحقوقه من النفط والغاز
السيد نصرالله: لا يتصورنّ أحد أن الحملات الدعائية والضوضاء والتوهين والأكاذيب يمكن أن تفتّ من عزيمة هذه المقاومة
السيد نصرالله: معادلة الجيش والشعب والمقاومة أثبتت جدواها سواء أدرجت في البيان الوزاري أم لا فهي باتت معادلة ثابتة
السيد نصرالله: بالنسبة للتهديدات الصهيونية في ملف الترسيم فخطابنا واضح وننتظر الأيام المقبلة ونبني على الشيء مقتضاه
السيد نصرالله: في القضية الفلسطينية لا مكان للتخلي أو التراجع وسنواصل دعم كل فصائل المقاومة على كل المستويات
السيد نصرالله: يراهنون على جيل الشباب ولكن اليوم فتاة لبنانية هي ناديا فواز التحقت بالشاب شربل ابو ضاهر ورفضت التطبيع
السيد نصرالله: سوريا هي أساس في محور المقاومة وجبهة الصمود ورفض شروط الإستسلام الاسرائيلية
السيد نصرالله: يوما بعد يوم نزداد قناعة بخيار الذهاب الى سوريا وإذا تعرضت لموجة جديدة لن نتردد في المشاركة بالمواجهة
السيد نصرالله: ساهمنا بتشكيل محور المقاومة في المنطقة ونحن جزء من هذا المحور ونراهن عليه في مواجهة الاحتلال
السيد نصرالله: لا مشكلة مع تطوير علاقات لبنان مع دول الخليج لكن بعض هذه الدول تريد أن يكون لبنان تابعا وهذا ما نرفضه
السيد نصرالله: على المستوى اللبناني تجنبنا الإنزلاق الى أي حرب أهلية أو فتنة مذهبية وهذا ما كان يحضر للبنان منذ 2005
السيد نصرالله: هناك من يعمل على جر المقاومة نحو صدام مع الجيش اللبناني والقوى الامنية وهذا مشروع أميركي دائم ومعلن
السيد نصرالله: لن نغادر أي تحالف ومصلحة المقاومة ولبنان أن تكون العلاقة بين حزب الله وحركة أمل علاقة تكامل وتوحد
السيد نصرالله: في الفترة المقبلة سنبقى حريصين على التفاهم مع التيار الوطني الحر وتعزيزه وتطويره
السيد نصرالله: برنامجنا الاساسي في المرحلة المقبلة هو بناء دولة عادلة وقادرة بالتعاون مع الشركاء ولا تكون خاضعة للسفارات
إنهيار الجزء الشمالي من الإهراءات في مرفأ بيروت والرياح القوية ساهمت في ابعاد الغبار عن المناطق السكنية بشكل سريع
اجتماع طارىء لوزراء الأشغال والاقتصاد والبيئة للبحث في مسألة انهيار الجزء الشمالي من اهراءات مرفأ بيروت
رئيس الموساد الصهيوني دافيد برنياع يصف إحياء الاتفاق النووي مع ايران بالكارثة الإستراتيجية
استشهاد الشاب الفلسطيني محمد عرايشي متأثرا بجروحه الخطرة التي أصيب بها منذ اسبوعين في مواجهات مع قوات الإحتلال في نابلس
لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في فلسطين المحتلة: لن نوقف الاحتجاجات وندعو شعبنا للنفير يوم الجمعة القادم
مجلس القضاء الأعلى العراقي يعلّق أعماله بعد اعتصام أنصار التيار الصدري ونصبهم الخيام أمام مبناه في بغداد
السودان يعلن رفع حالة التأهب استعداداً لفيضانات متوقعة هذا الأسبوع بعدما تسببت الفيضانات السابقة بمقتل وتشريد الآلاف
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية: الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يحتفظ بما لا يقل عن 300 وثيقة سرية في منزله
سانا: عودة عدد من العائلات المهجرة في مخيمات اللجوء بالأردن عبر مركز نصيب الحدودي إلى قراهم المحررة من الإرهاب
منذ 30 mins
23 August، 2022
الاردن
النازحون السوريون
سوريا
معبر نصيب
التعليقات
ذات صلة
سوريا تبدأ التبادل الدبلوماسي مع دونيتسك ولوغانسك
رويترز عن وزير الخارجية التركي: ليس لدى أنقرة شروط مسبقة للحوار مع سوريا
أردوغان: الحوار مع سوريا من شأنه تعطيل العديد من المخططات التي تهدد المنطقة والعالم الاسلامي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
إغلاق
مشاركة