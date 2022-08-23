سانا: عودة عدد من العائلات المهجرة في مخيمات اللجوء بالأردن عبر مركز نصيب الحدودي إلى قراهم المحررة من الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 14:08

سانا: عودة عدد من العائلات المهجرة في مخيمات اللجوء بالأردن عبر مركز نصيب الحدودي إلى قراهم المحررة من الإرهاب

منذ 30 mins 23 August، 2022
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