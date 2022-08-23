أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 23-08-2022

البناء

– قال مصدر اقتصادي أوروبي إن أوروبا لن تصمد لما بعد تشرين الثاني ما لم يتمّ التوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا تعيد العلاقات الاقتصادية مع روسيا وتوريد الغاز الى ما كان عليه الوضع قبل الحرب والعقوبات، وإن الرهان على الصمود سيؤدي لانهيار الدول الأضعف.

– توقعت مصادر سياسية تسارع الاتصالات الإيجابية بين بعبدا والسراي لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة، وقالت إن التقدم الحاصل في ملف ترسيم الحدود عندما يبلغ النهايات المطلوبة يستدعي حكومة كاملة المواصفات قطعاً للطريق على أي طعن لاحق بدستورية الترسيم.

النهار

– تناقض في وزارة التربية حيال الاقساط المدولرة ففي حين قال الوزير انها مخالفة قانونية قال المدير العام بالوكالة ان الوزارة غير قادرة على فعل شيء حيال الامر.

– لوحظ ان وزراء حكومة تصريف الاعمال باتوا اكثر نشاطا من ذي قبل رغم تراجع صلاحياتهم.

– يشن وزير المهجرين هجوما متكررا على رئيس الحكومة بعدما تأكد له ان الاخير شطب اسمه من مسودة التشكيلة الحكومية.

– يتوقع أن تنشط حركة السفراء الغربيين والعرب بعد عودتهم من اجازاتهم واقتراب الاستحقاق الرئاسي.

– لوحظ انكشاف الحركة التجارية والاقتصادية بعد بدء مغادرة المغتربين اللبنانيين والرعايا العرب.

اللواء

– التقط سفير غير لبناني إشارات إيجابية حول التفاوض بشأن الاتفاق النووي، من خلال تحولات في العلاقات الخليجية – الإيرانية.

– يحاول نائب معروف تسويق نائب صناعي للرئاسة الأولى، في أكثر من هدف: انفتاح على بكركي، وبعثرة الصوت المعارض لـ«الثنائي» و«التيار»، وربما هناك مآرب أخرى؟

– لم يخفِ وزير، وهو في عرض المسبح تشاؤمه الكهربائي، بعدما أفصح أن كهرباء الفيول العراقي المتبقي تذهب إلى توفير الكهرباء لمنازل السياسيين؟!

الجمهورية

– إتخذت مهرجانات سياحية في مدينة ساحلية في جبل لبنان طابع التحدي وإثبات الوجود بين مرجعية نيابية وأخرى بلدية.

– قال أحد السياسيين المخضرمين أن التجار والمحتكرين وجدوا في وزير ينظر للدولار الجمركي وغلاء الأسعار خير نصير.

– تستعد الأجهزة الأمنية والعسكرية لتقليص عدد أفراد المجموعات المكلفة بحماية شخصيات تتمتع بحماية إستثنائية نتيجة النقص في عديدها بسبب الأزمة القائمة.

المصدر: صحف