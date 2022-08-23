أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 23-08-2022

الأخبار

ـ نصرالله: مقاومتنا باقية وتتعزز

ـ عون يخيّر ميقاتي: تأليف أو سحب التكليف!

ـ سلامة يحفّز ارتفاع الدولار: البنزين على سعر السوق قريباً

النهار

ـ لبنان يبرد حرب التهديدات بين “الحزب” وإسرائيل

ـ نصرالله مستعد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وينتظر الرد الإسرائيلي.

ـ ميقاتي عن لقائه الأخير وعون : كان مرنا ومنفتحا وفي اليوم التالي “ما مشي الحال”.

اللواء

ـ ميقاتي يكشف مأزق التأليف: عون يرفض التعديل وصلاحيات الرئيس لحكومتي!

ـ بعبدا تستعجل هوكشتاين ونصر الله مستعد لبحث الاستراتيجية الدفاعية.. ومجلس القضاء يُراجع إضراب القضاة اليوم

ـ قمة العلمين: تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية

الجمهورية

ـ اللقاء الرابع: إتفاق أو إفتراق؟

ـ عون يريد الغاز «على أيامه»

ـ البنزين بلا دعم خلال أسابيع؟

الديار

ـ حزب الله يختتم الأربعين ربيعاً باحتفال أسطوري وملحمي وحشد شعبي غير مسبوق

ـ نصر الله :التهديدات الإسرائيليّة بخصوص الترسيم لا قيمة لها وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مُقتضاه

ـ 3 أشهر حُبلى بالتوترات والمواقف الناريّة الرئاسيّة… فهل تصل الى العصيان المدني؟

البناء

ـ السيد نصرالله يُعيد مزارع شبعا إلى الواجهة في أربعينيّة حزب الله والمقاومة وذكرى النصر:

ـ سنزيد قدرات المقاومة ‭}‬ باقون مع سورية وإيران وفلسطين /سنواجه التطبيع ونفخر بشربل وناديا

ـ‬ متمسّكون بالحلف مع أمل والتفاهم مع التيار‭/‬ ننتظر مجريات الترسيم‭/‬ لم ولن ننجرّ للحرب الأهليّة

المصدر: صحف