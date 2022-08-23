عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 23-08-2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2022 - 09:42

عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 23-08-2022

منذ 57 mins 23 August، 2022
الصحافة اليوم
صحافة - صحافة محلية

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 23-08-2022

الأخبار
ـ نصرالله: مقاومتنا باقية وتتعزز
ـ عون يخيّر ميقاتي: تأليف أو سحب التكليف!
ـ سلامة يحفّز ارتفاع الدولار: البنزين على سعر السوق قريباً

النهار
ـ لبنان يبرد حرب التهديدات بين “الحزب” وإسرائيل
ـ نصرالله مستعد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وينتظر الرد الإسرائيلي.
ـ ميقاتي عن لقائه الأخير وعون : كان مرنا ومنفتحا وفي اليوم التالي “ما مشي الحال”.

اللواء
ـ ميقاتي يكشف مأزق التأليف: عون يرفض التعديل وصلاحيات الرئيس لحكومتي!
ـ بعبدا تستعجل هوكشتاين ونصر الله مستعد لبحث الاستراتيجية الدفاعية.. ومجلس القضاء يُراجع إضراب القضاة اليوم
ـ قمة العلمين: تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية

الجمهورية
ـ اللقاء الرابع: إتفاق أو إفتراق؟
ـ عون يريد الغاز «على أيامه»
ـ البنزين بلا دعم خلال أسابيع؟

الديار
ـ حزب الله يختتم الأربعين ربيعاً باحتفال أسطوري وملحمي وحشد شعبي غير مسبوق
ـ نصر الله :التهديدات الإسرائيليّة بخصوص الترسيم لا قيمة لها وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مُقتضاه
ـ 3 أشهر حُبلى بالتوترات والمواقف الناريّة الرئاسيّة… فهل تصل الى العصيان المدني؟

البناء
ـ السيد نصرالله يُعيد مزارع شبعا إلى الواجهة في أربعينيّة حزب الله والمقاومة وذكرى النصر:
ـ سنزيد قدرات المقاومة ‭}‬ باقون مع سورية وإيران وفلسطين /سنواجه التطبيع ونفخر بشربل وناديا
ـ‬ متمسّكون بالحلف مع أمل والتفاهم مع التيار‭/‬ ننتظر مجريات الترسيم‭/‬ لم ولن ننجرّ للحرب الأهليّة

المصدر: صحف

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