تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا “جاء بسبب التهديدات غير المقبولة لأمن روسيا التي شكلتها السلطات الأوكرانية”. وأضاف شويغو، في كلمة خلال المؤتمر الدولي الأول المناهض للفاشية، السبت “على مدى ثماني سنوات، ارتكب نظام كييف جرائم صارخة ضد مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”، موضحاً أن “آلاف الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، لقوا حتفهم هناك. وفي الوقت نفسه، بدأ حلف شمال الأطلسي احتواء أوكرانيا، كل هذا خلق تهديدات غير مقبولة لأمن روسيا”.

وقال وزير الدفاع الروسي إنه “على هذه الخلفية، اتخذ القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، في شباط/فبراير، القرار الصائب الوحيد بإجراء عملية عسكرية خاصة”، مضيفا أن “هدفها الرئيسي هو حماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية التي كان يقوم بها نظام كييف”.

ميدانياً، أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل المئات من المتطرفين والمرتزقة، بينهم أمريكيون وجنود أوكران، وتدمير مواقع عسكرية أوكرانية، بضربات عالية الدقة شنتها اليوم القوات المسلحة الروسية. وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

– استهدفت القوات المسلحة الروسية في منطقة أندريفكا أكثر من 100 مسلح، من بينهم 20 مرتزقا أمريكيا.

– تصفية ما لا يقل عن 200 متطرف، وإصابة أكثر من 150 نتيجة الضربات الجوية الروسية عالية الدقة في منطقة فيليكوميخايلوفكا في دنيبروبيتروفسك.

– استهدفت القوات الروسية المواقع القتالية لكتيبة الدبابات التابعة للواء الميكانيكي الأوكراني الثامن والعشرين في قرية كيسيليفكا بمنطقة نيكولايف، وكذلك الكتيبة رقم 212 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في في منطقة أبوستولوفو في منطقة دنيبروبتروفسك، وتمت تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني.

– تصفية نحو 130 مسلحا بضربات عالية الدقة على منطقة تمركز اللواء 127 للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في شمال خاركوف.

– دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخها الجوية العالية الدقة دبابتين وسبع مركبات خاصة للقوات المسلحة الأوكرانية وقتل على أثرها أكثر من 200 مسلح في دونيتسك.

– أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 قذيفة من طراز MLRS في منطقة محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون وميليتوبول بمنطقة زابوروجيه.

من جهة ثانية، قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، إن “أنظمة الدفاع الجوي تصدت بنجاح لجميع المقذوفات الأوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، ولم تقع إصابات وأضرار مادية”. وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة أوكرانية بدون طيار هاجمت مقر أسطول البحر الأسود صباح السبت، وسقطت على السطح واشتعلت فيها النيران.

كما أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخص وإصابة 46 آخرين نتيجة تفجير ألغام مضادة للأفراد عن بُعد من طراز “ليبيستوك” (البتلة) المحظورة دوليا، من قبل القوات الأوكرانية. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق (JCCC) في بيان:”حتى الساعة 10:00 من صباح 20 آب/أغسطس، تم تسجيل 46 حالة إصابة لمدنيين، بينهم طفلان، في دونيتسك، ووفاة شخص واحد جراء تفجير ألغام PFM-1″ Lepestok ” من قبل القوات الأوكرانية”.

يذكر أن الجيش الأوكراني بدأ بقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بالذخائر التي تحتوي على ألغام “PFM-1” البلاستيكية المصنوعة على شكل بتلة خضراء. ويتم الإبلاغ عن وقوع الإصابات بمثل هذه الألغام ضمن المدنيين يومياً.

ويخصص هذا اللغم الذي تحظره المعاهدات الدولية لإلحاق إصابات في الأطراف السفلية للأفراد وخاصة المدنيين، إذ اعتادت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة على نشره فوق سطح الأرض على مساحات واسعة عشوائية باستخدام الراجمات والمدافع.

ويزيد من خطر هذه الألغام لونها الأخضر المموه، الذي يخدع المدنيين عموما، وشكلها “البريء”، يستقطب الأطفال منهم للعب بها، وتنفجر بمجرد أن تطأها القدم.

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد.

المصدر: روسيا اليوم