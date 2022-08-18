غوتيريش: الأمم المتحدة تستطيع دعم بعثة من وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة تتمتع بالقدرة اللوجستية والأمنية لتقديم الدعم لأي بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية تنطلق من كييف، حال موافقة موسكو وكييف على ذلك.

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عقب اجتماعه الثلاثي مع فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدينة لفوف الأوكرانية، “الأمانة العامة للأمم المتحدة تتواصل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديرها أننا نملك في أوكرانيا القدرات اللوجستية والأمنية اللازمة لدعم أي بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية تنطلق من كييف، حال موافقة روسيا وأوكرانيا على ذلك. يجب ألا ندخر جهدًا لضمان ألا تكون منشآت المحطة ومحيطها هدفًا لعمليات عسكرية”.

وأضاف غوتيريش “بدلًا من ذلك، هناك حاجة ملحة إلى الاتفاق على إعادة بناء محطة زابوروجيا كمرفق بنية تحتية مدني وضمان سلامة المنطقة”.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه يعتزم تعيين الجنرال البرازيلي كارلوس دوس سانتوس كروز، القائد السابق لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسًا لبعثة تقصي حقائق حول قصف كييف مركزًا لاحتجاز أسراى أوكرانيين في مدينة يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية في 29 تموز/يوليو الماضي.

وقال غوتيريش، “قررت تشكيل لجنة تقصي حقائق، وقد جرى إطلاع الاتحاد الروسي وأوكرانيا على اختصاصات البعثة وتشكيل فريقها. أعتزم تعيين الجنرال البرازيلي كارلوس دوس سانتوس كروز رئيسًا للبعثة”.

هذا، وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لروسيا. وقال المتحدث الأممي، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، تعليقا على زيارة محتملة لغوتيريش إلى روسيا، إنه “لا يوجد شيء فيما يتعلق بالسفر إلى روسيا في هذه المرحلة”.

المصدر: سبوتنيك