وزير الاقتصاد : ما يشاع عن الـ 20 ألف ليرة لسعرالدولار الجمركي ليس رسمياً بعد

أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في حديث اذاعي، إلى أنّ “مجلس النواب بصدد إقرار موازنة 2022 التي كان من المفترض أن تسبق تحديد أي سعر للصرف أو للدولار الجمركي”.

وأكد أنه كان “يفضّل أن يكون هناك توحيد لسعر الصرف بشكل ممنهج أكثر، إنّما بسبب الوضع الطارئ في البلد أصبح دولار الـ 1500 ليرة غير منصف”.

وأكد أن “ما يشاع عن الـ 20 ألف ليرة بالنسبة لسعر الدولار الجمركي ليس رسمياً بعد، لأنّ السعر سيُّتفق عليه في خلال الأيام المقبلة بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان”.

وتخوّف سلام من “قيام التجار بتخزين المواد الغذائية، لذلك طلبت الوزارة قوائم من التجار بالمواد التي اشتروها سابقاً على سعر الـ 1500 بهدف تطبيق الرقابة منعاً للفوضى”.

واعتبر أن “المشكلة الأساسية في موضوع الأمن الغذائي تكمن في مسألة ضبط الحدود البرية، ولا ندري حتى الآن ما هو مصدر المواد المهرّبة، لكننا نقوم بمتابعة الأمر”.

أمّا في ما خصّ سحب ملفات الوزارة منه لمصلحةشخصية أخرى في الحكومة الجديدة، فقال سلام: “وضعنا برامج عمل كبيرة في الوزارة، وكلّي ثقة أن أحداً ليس مستعداً للمغامرة في هذه المرحلة بإجراء تغييرات على المستوى الحكومي، وأتمنى استكمال المسيرة. وأضاف: لا أرى أفقاً لحكومة جديدة، وواثقُ الخطى يمشي وزيرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام