أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 18-08-2022

البناء

– يقول مسؤول كبير إن موعد البت بالطعون النيابية أمام المجلس الدستوري ينتهي في آخر تشرين الأول بعدما أعلن المجلس أن آخر موعد لإعداد التقارير هو نهاية أيلول ما يرجح إجراء الانتخابات الرئاسيّة في النصف الأول من تشرين الثاني، رغم المخاطرة بفراغ رئاسي لنصف شهر.

– قالت مصادر سياسية إن تحرّكاً جدياً على مستوى تأليف حكومة جديدة يدور في كواليس الاتصالات بين المعنيين وإن لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سبقته أوراق متبادلة قرّبت المسافات بين الرئيسين، ووضعت المصادر نهاية الشهر الحالي موعداً لتظهير النتائج.

النهار

– تبيّن أن ابنة الشهيد قاسم سليماني متزوجة بنجل السيد هاشم صفي الدين ولا تحتاج الى مرسوم رئاسي للحصول على الجنسية اللبنانية التي تنالها تلقائيًا بعد سنة من العقد إذا طلبتها.

– استرعى الانتباه إقدام دولة خليجية تلعب دور الوسيط بين لبنان والخليج والعرب، على اتخاذ إجراءات مشدّدة حيال سفر العائلات اللبنانية، والالتحاق بربّ العائلة، أو ما يسمى “لمّ الشمل”.

– لوحظ أن بعض الإعلام المقرّب من “الممانعة”، لم يعطِ مساحة للقاء الذي حصل بين “حزب الله” والتقدمي الاشتراكي.

اللواء

– عادت عاصمة أوروبية إلى التدخل لعدم بلوغ البلد شاطىء الفوضى، في نهاية العهد الرئاسي، بإصدار مرسوم حكومة جديدة.

– تأرجحت احتمالات ولادة الحكومة من عدمها بالتساوي مناصفة لدى أحد الوزراء المتابعين، من دون إسناد الموقف المرجح لأية شواهد أو معلومات موثوق بها.

– كان وزير المال واضحاً في الاجتماع الوزاري: ما لم يتم تعديل الدولار الجمركي، فلا رواتب لأحد الشهر المقبل!

الجمهورية

– يستعدّ بعض القريبين من مرجعية سياسية للانتقال الى العمل في الخارج بعد أن تم تأسيس بعض الأعمال ما بين الخليج وأوروبا.

– دولة إقليمية كبرى عزّزت طاقمها الدبلوماسي والإداري بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة وما ستسفر عنه اجتماعات فيينا.

– سياسي يقدم نفسه مستشاراً لمرجع روحي أعلن أنه لا ينطق باسم هذا المرجع واتخذ هذه الخطوة بعد كثرة الانتقادات ورغبة في التمايز قبل الاستحقاق الرئاسي.

المصدر: صحف