توضيح من المجلس الدستوري.. – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2022 - 11:32

توضيح من المجلس الدستوري..

منذ 56 mins 17 August، 2022
المجلس الدستوري اللبناني
لبنان

قالت رئاسة المجلس الدستوري اللبناني في بيان لها الاربعاء “توضيحاً للبلبلة التي نتجت من تصريحات بعض الإعلاميين غير المسؤولة على وسائل الإعلام والتي تتكهن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الإنتخابية النيابية، يهمّ المجلس الدستوري أن يوضح أن أي كلام من هذا النوع لا يعنيه”.

وتابع البيان ان “المجلس لا يزال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة اليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة