توضيح من المجلس الدستوري..

قالت رئاسة المجلس الدستوري اللبناني في بيان لها الاربعاء “توضيحاً للبلبلة التي نتجت من تصريحات بعض الإعلاميين غير المسؤولة على وسائل الإعلام والتي تتكهن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الإنتخابية النيابية، يهمّ المجلس الدستوري أن يوضح أن أي كلام من هذا النوع لا يعنيه”.

وتابع البيان ان “المجلس لا يزال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة اليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام