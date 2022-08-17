وفاة فريد مكاري

توفي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق فريد نبيل مكاري بعد صراع مع المرض.

ومكاري من مواليد أنفه الكورة في شمال لبنان سنة 1947، دخل المعترك السياسي للمرة الأولى من باب الانتخابات النيابية، فخاضها في العام 1992 وفاز بالمقعد النيابي الأرثوذكسي عن الكورة، وأعيد انتخابه عن المقعد نفسه في انتخابات 1996 و2000 و2005.

بين العامين 1995 و1996، شغل مكاري منصب وزير الاعلام في الحكومة التي ترأسها الرئيس رفيق الحريري، كما شارك بعدد من اللجان النيابية، كما انتخب في العام 2005 نائبا لرئيس مجلس النواب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام