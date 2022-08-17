كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخي “كروز” باتجاه البحر الأصفر

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها “رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر في وقت مبكر من اليوم الأربعاء”.

وقالت الهيئة إن “الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا مفصلا حول ما يتعلق بالتفاصيل الأخرى بشأن الصاروخين”.

وتعد هذه هي المرة الرابعة لإطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية منذ انطلاق إدارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول في مايو/أيار الماضي، وأيضا المرة الثانية من إطلاق صواريخ كروز هذا العام بعد إطلاقهما في يناير/كانون الثاني.

ورجحت وكالة “يونهاب” أن “يكون إطلاق اليوم رسالة احتجاج على بداية التدريبات التحضيرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتدريباتهما المشتركة الرئيسية (أولتشي فريدوم شيلد) المقررة في الأسبوع القادم”، وذكرت أن “إطلاق صواريخ كروز لا يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق للصواريخ الباليستية”.

المصدر: روسيا اليوم