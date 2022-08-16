السلطات التركية تعتقل 3 معلمين أتراك بعد أن رحلتهم اليونان إلى بلادهم

ذكرت وسائل إعلام تركية أن سلطات البلاد اعتقلت ثلاث معلمين أتراك، بعد أن قامت اليونان بترحيلهم إلى بلادهم.

وأفادت صحيفة “زمان” بأن “هافا تشاكيرشوبان وأوميت أشيك وشيماء أشيك، حاولوا الفرار من تركيا بشكل غير قانوني عبر نهر ميريتش إلى اليونان، ولكن اليونان قامت بإعادتهم إلى تركيا”.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة أن السلطات قامت على الفور باعتقال “المعلمين الثلاثة في ولاية أدرنة التركية، وتمت إدانتهم بسبب محاولتهم العبور إلى اليونان عبر نهر ميريتش”.

ونقل عن كريم دومان، محامي المتهمين، مطالبته بالإفراج عن الأم لأن لديها طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات.

وأشير إلى أن هؤلاء المعلمين كانوا “يحاولون الفرار من الملاحقات الأمنية في تركيا بعد اتهامهم بالانضمام إلى حركة الخدمة، وتم الإفراج عنهم على ذمة عدد من القضايا منها إيداع الأموال في بنك آسيا واستخدام تطبيق بيلوك”.