اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي حول المفاوضات النووية وباقري كني يقدم تقريرا عنها

قدم كبير مفاوضي ايران علي باقري كني اليوم تقريراً مفصلاً إلى أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن المباحثات المتعلقة بالغاء الحظر وذلك في الجلسة الاستثنائية للمجلس التي عقدت برئاسة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي.

وعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جلسة استثنائية اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، حول المفاوضات النووية. وخلال الاجتماع، قدم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني تقريراً مفصلاً إلى أعضاء المجلس بشأن المباحثات المتعلقة بالغاء الحظر وعن آخر مستجدات المفاوضات بينما تم الإعلان أن آراء الخبراء حول الموضوع في مرحلة الصياغة النهائية.

وفي هذا الاجتماع، قدم باقري كني شرحا لمسيرة جولة المحادثات الأخيرة في فيينا التي استمرت 5 أيام، وشروحات كاملة حول مضمون الأفكار التي اقترحها نائب منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وأوضح باقري كني كذلك عملية مراجعة الأفكار في طهران وقال “بناءً على الاستراتيجيات المحددة ، كان إنهاء المطالبات السياسية المتعلقة بقضايا الحماية وإنشاء الضمانات اللازمة لضمان استدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاقية محور محادثات فريق التفاوض في فيينا”.

وتابع أنه “بناء على الاستراتيجيات المحددة، كان إنهاء المزاعم السياسية المتعلقة بااتفاق الضمانات والحصول على الضمانات اللازمة لضمان استدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاق النووي، محور محادثات فريق التفاوض في فيينا”.

واضاف “تم عقد العديد من اجتماعات الخبراء المتعلقة بمراجعة الأفكار التي قدمها منسق الاتحاد الأوروبي منذ عودة الوفد المفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طهران ، ويتم الانتهاء من ملخص آراء الخبراء”.

وفي اجتماع اليوم، أكد أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، في معرض تقديرهم لجهود رئيس وأعضاء فريق التفاوض الإيراني على مدار الساعة، استمرار خطوات هذا الفريق والمؤسسات الأخرى ذات الصلة حتى تحقيق النتيجة النهائية بناء على المطالب القانونية لايران.

المصدر: مواقع