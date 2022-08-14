وزارة الصحة المصرية: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة و12 مصابا يتلقون الإسعاف بالمستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 14 2022 - 17:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله يؤكد على مواصلة العمل لإفشال المشاريع الأميركية والإسرائيلية التي تستهدف لبنان والمنطقة
السيد هاشم صفي الدين: مشروع المقاومة اصبح في مرحلة متقدمة جداً جداً ولبنان أصبح أمام وقائع جديدة
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: المقاومة شقت طريق الانتصارات منهية زمن الهزائم
الشيخ قاسم: حزب الله قدم خلال 40 عاما مقاومة تعاونت مع العديد من قوى المقاومة والقوى السياسية لمشروع التحرير والاستقلال
141 مستوطنا صهيونيا يقتحمون المسجد الاقصى بحماية من جنود الاحتلال
مكتب إعلام الاسرى: محكمة الاحتلال تحول الأسير إياد نادر طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم للإعتقال الإداري
وزير الثقافة محمد المرتضى: تأتي ذكرى انتصار تموز اليوم لتذكر اللبنانيين أن بتضامنهم قادرون على تحرير حقوقهم من العدو
وزارة الصحة المصرية: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة و12 مصابا يتلقون العلاج بالمستشفيات
البابا تواضروس الثاني: نتابع بكل أسى الحادث الأليم الذي وقع في كنيسة أبو سيفين في إمبابة
النيابة العامة المصرية: متحنا تحقيقا كبيرا في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة وسنعلن عن النتائج
الصين ترسل 11 مقاتلة و6 سفن الى منطقة الدفاع الجوي التايوانية بالتزامن مع زيارة وفد أمريكي الى الجزيرة
وزارة الصحة المصرية: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة و12 مصابا يتلقون الإسعاف بالمستشفيات
منذ 2 ساعة
14 August، 2022
عاجل
حريق كنيسة أبو سيفين
وزارة الصحة المصرية
التعليقات
ذات صلة
41 قتيلا في حريق كبير بكنيسة غرب القاهرة
وزارة الصحة المصرية: تسجيل 1151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية (سبوتنيك)
مصر تسجل 131 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
إغلاق
مشاركة