وزارة الصحة المصرية: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة و12 مصابا يتلقون الإسعاف بالمستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 17:22

وزارة الصحة المصرية: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة و12 مصابا يتلقون الإسعاف بالمستشفيات

منذ 2 ساعة 14 August، 2022
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