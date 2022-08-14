52 حالة وفاة وانهيار 5345 منزلا جراء السيول في السودان منذ بداية فصل الخريف

أعلن المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، اليوم السبت، تسجيل 52 حالة وفاة وانهيار 5345 منزلا جراء السيول والأمطار منذ بداية فصل الخريف.

وقال الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني، عبد الجليل عبد الرحيم، إن ضحايا السيول والأمطار منذ بداية فصل الخريف الحالي بجميع ولايات البلاد بلغ 52 حالة وفاة و25 إصابة، مضيفا أن هناك 5345 منزلا انهاروا كليا و2862 منزلا انهاروا جزئيا جراء السيول.

وأشار عبد الرحيم إلى انهيار 16من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا وتأثر أراض زراعية بلغت مساحتها 540 فدانا بمياه السيول. ولفت المسؤول السوداني إلى أن اكثر الولايات تضررا من السيول والأمطار حتى الآن هي ولاية نهر النيل، وشمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور.

وأشار عبد الرحيم إلى أن أكثر الولايات التي سجلت خسائر في الأرواح هي ولاية شمال كردفان، حيث بلغ عدد الضحايا 19 وفاة اثنان منهما، جراء انهيار المنازل و17 جراء الغرق بمياه السيول.

وتعاني بعض المناطق في السودان من تداعيات الفيضانات والأمطار بشكل متكرر، لا سيما في الفترة بين شهر حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر، بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد.

المصدر: سبوتنيك